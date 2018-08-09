بدوي يرحب بالتعاون الثقافي مع سويسرا

التقى وزير الثقافة الأستاذ الطيب حسن بدوي بمكتبه بسعادة السفير السويسري لدى الخرطوم الدكتور دانيال كافجن بحضور ممثل اللجنة الوطنية السودانية الأستاذة أمل عوض وممثل الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية ومسئول العلاقات الخارجية بالوزارة.
وثمن الوزير دور سويسرا ووقوفها إلى جانب قضايا السلام في السودان حيث كان لها دور في وقف إطلاق النار بجبال النوبة في العام 2002م، كما امتدح مهرجان كرمكول الدولي وما تم فيه من عمل ثقافي كبير بمشاركة منظمات المجتمع المدني الثقافية، مرحبا بالعمل الثقافي المشترك بين البلدين من خلال المبادرة السويسرية بين اللجنتين الوطنيتين السودانية والسويسرية في إقامة مهرجان ثقافي بكادوقلي في إطار مشروع كادوقلى عاصمة التراث السوداني.
من جانبه عبر السفير السويسري عن اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الثقافية بين البلدين من خلال العمل الثقافي المشترك وإقامة العديد من المهرجانات، مؤكدا التنسيق المشترك لإكمال البرامج المتفق عليها.
سونا.