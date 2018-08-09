التأمين الصحي يؤكد أهميه دور الإعلام

أكد الاستاذ إبراهيم محمد إبراهيم مدير التغطية السكانية ممثل المدير التنفيذي للتأمين الصحي فرع ولاية النيل الأبيض علي أهمية الإعلام في زيادة التغطية السكانية وصولاً للتغطية الشاملة في ٢٠٢٠ م .
جاء ذلك لدى مخاطبته بقاعة بحر ابيض للتأمين الصحي بكوستي اليوم الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية الأولي في مجال التحرير الأخباري والتي نظمتها إدارة التدريب بالتعاون مع وحدة الاعلام والعلاقات العامة والتوعية التأمينية وخدمات المشتركين .
وتستهدف الدورة التى تستمر ثلاثة أيام منسوبي العلاقات العامة والإعلام بالتأمين الصحي بحضور عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والوحدات التنفيذية بالتأمين الصحي .
ودعا ممثل المدير التنفيذي للتأمين الصحي الأجهزة الإعلامية للتعريف بالسياسات الجديدة للتأمين الصحي في شراء الخدمة الطبية من وزارة الصحة والتي ستبدأ في بداية العام ٢٠١٩م .
وقال إبراهيم إن إدارة التأمين الصحي بالولاية تسعى للوصول الى نسبة تغطية تصل لـ ٨٠ % بنهاية العام الحالي بإدخال اكثر من ٧٠ ألف من الرعاة والمزارعين ، كما وجه ادارة الاعلام والعلاقات العامة بتصميم رسائل اعلامية لشرح السياسات الجديدة للتأمين الصحي والعلاقة مع وزارة الصحة بهدف تطوير الخدمات الطبية وتقديم خدمات صحية متكاملة ومميزة لكل المواطنين.
وأعرب عن أمله أن تسهم هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية للكوادر الاعلامية بالتأمين الصحي .
من جهته أوضح الاستاذ آدم يحيي عبدالله المدرب في مجال الاعلام إن الدورة ستعمل على تمليك الدارسين المعلومات الاساسية في كيفية جمع وتحرير الاخبار بالاضافة لابراز مشروعات التأمين الصحي في التناول الصحي والاعلامي .
وقال إن إدارة الاعلام والعلاقات العامة بالتأمين الصحي يقع عليها عبء كبير في تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة وتمليك المعلومات والحقائق للرأي العام.
وفي ذات السياق أشاد الاستاذ إيهاب عوض الشريف ممثل الشئون الادارية والمالية بالتأمين الصحي بمبادرة إدارة الاعلام والعلاقات العامة في تدريب منسوبيها .
وقال إن هذه الدورة تأتي في إطار خطة الصندوق في مجال تدريب الكوادر البشرية ، فيما أبان الاستاذ فاروق محمد آدم مدير إدارة الاعلام والعلاقات العامة والتوعية التأمينية وخدمات المشتركين ، إن الدورة تأتي في ظل تحديات كبيرة للتأمين الصحي من أهمها تحدي التغطية السكانية الذي يمثل الاعلام فيه رأس الرمح فيه ، والاستهداف الذي يواجهه مشروع التأمين الصحي .
وأشار الى أن الدورة تأتي في إطار خطة العلاقات العامة والإعلام لإعداد كادر إعلامي مدرك لخطاب ورسالة التأمين الصحي .
سونا.