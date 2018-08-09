﻿مجموعة من 15 شخصاً ينهبون مصنعاً بكرري تحت تهديد السلاح

داهم 15 شخصاً مسلحاً مجهولاً مصنع سمسم بالمنطقة الصناعية أم درمان ، ونهبوا مبلغ 19,3 ألف جنيه من خفير المصنع تحت تهديد السلاح.
وعلمت (السوداني) أن المتهمين وصلوا للمصنع على متن عربتي بوكس بدون لوحات وأبلغوا خفير مصنع تعبئة وفرز السمسم أنهم يتبعون لجهة نظامية ويريدون تفتيش المصنع، بينهم ثلاثة يحملون بنادق كلاشكنكوف، والبقية يحملون مسدسات وأبلغهم الخفير أن صاحب المصنع خارج البلاد في القاهرة، وعند التفتيش عثروا على مبلغ 19,3 ألف جنيه استولوا عليه كما استولوا على كاميرات المراقبة بالمصنع وطلبوا من الخفير الحضور لهم في المكتب.
ودون الخفير بلاغاً بدائرة الاختصاص بحادثة النهب وشكلت شرطة محلية كرري فريقاً للبحث عن المتهمين.
صحيفة السوداني.