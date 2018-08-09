السفير السعودي يكشف عن زيارة مرتقبة لوزيري الإعلام والرياضة للخرطوم

طمأن السفير السعودي علي بن حسن جعفر، أن العلاقات بين السودان والمملكة تمضي بصورة متطورة على كافة الأصعدة، نافياً وجود أي توترات.
وأكد السفير أن دراسات الجدوى حول المشاريع الاستثمارية التي أعلنت المملكة تمويلها في وقتٍ سابق، أثناء زيارة الرئيس البشير الأخيرة إلى الرياض، ستدخل حيز التنفيذ قريباً بعد أن تُقدم بصورة رسمية من الوزراء السودانيين، وكشف جعفر خلال زيارته إلى صحيفة (السوداني) أمس عن زيارة مرتقبة من وزير الإعلام السعودي د. عواد بن صالح العواد إلى الخرطوم، فضلاً عن زيارة أخرى لمستشار الديوان الملكي الوزير تركي آل الشيخ.
صحيفة السوداني.