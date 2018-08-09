توجيه بسحب رخص الأطباء الذين يتعاطون التبغ

وجه مساعد رئيس الجمهورية اللواء عبد الرحمن المهدي، بسحب رخص الأطباء الذين يدخنون ويتعاطون التمباك.
وطالب المهدي، الهيئات التشريعية بزيادة العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة التبغ للضرر الكبير الذي يسببه تعاطي التبغ والتشديد في محاسبة الأطباء لأنهم يعلمون الأضرار والعواقب.
من جهته، أشار وزير الصحة مأمون حميدة خلال مخاطبته الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التبغ امس، إلى أن إدمان التبغ بوابة للمخدرات، لافتا إلى أن هناك حوالى 12 ألف مريض شهريا يترددون على مستشفى الأورام 40% منهم بسبب التدخين وتعاطي التبغ.
وكشف حميدة أن الدولة تصرف أموالاً طائلة على علاج أمراض القلب و السرطان، موضحا أن الوزارة أصدرت قرارا بمنع منسوبيها من تعاطي التبغ داخل مؤسساتها الصحية المختلفة.
صحيفة السوداني.