الوالى: كسلا سُحرت وما أصابها من خسائر ودمار “عين”

قال والي كسلا آدم جماع، إن الخسائر الذي تعرضت له الولاية جراء السيول والفيضانات بسبب (العين) وأضاف “كسلا سُحرت.. لكنها الآن تبخرت وتحصنت”، معلناً رفضهم استلام المساعدات مثل الزيت والدقيق والسكر “نحتاج مساعدة التنمية والإعمار”، وتخوف من حدوث كارثة بسبب نهر القاش .
وقال جماع في مؤتمر صحفي بمجلس الولايات أمس، إن التكلفة الكلية لإعمار كسلا تبلغ نحو (2.6) مليون جنيه، مشيراً إلى انهيار 1990 منزل انهيارا كليا و 2492 انهيارا جزئيا، وقال “سيتم ترحيل المواطنين الذين يسكنون في مجري القاش” واضاف “لسنا مسئولين من الذين يخالفون هذا القرار”.
وأشار الوالي إلى إلغاء مخطط الشروق السكني حفاظا على حياة المواطنين، وقال إنه لم يمنع دخول الإغاثة للولاية لكن لا بد من تنظيم الدعم الذي يصل حتى لا يتسول المواطن لأي جهه .
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الولايات يوسف هباني إن الضرر بالمنازل بلغ (795 مليون و931 ألف جنيه) فيما بلغ الضرر بالمرافق الحكومية (889) مليون جنيه، مشيرا إلى تبني حملة مع المؤسسات الداعمه لتوفير جزء من المبلغ الكلي لإعمار الولاية .
سونا.
2 التعليقات
باشري
2018/08/09 at 10:04 م (UTC 3) رابط التعليق
ههههه يسحروها على إييييه …. ؟؟؟!!! على نضافتها ولا على عمرانها ولا على التنمية والنهضىة ال فيها …. !!! الزائر لمدينة كسلا يدخل فقط لمستشفى كيلا التعليمي ليرى بأم عينيه حجم المأساة التي يعيشها إنسان كيلا … ويدخل سوق كسلا ويشوف الوسخ والعفن وعربات الكارو ومخلفات المير والحصين … ويشوف شوارع كسلا المحفرة وال كلها تراب … والله إنت ما تنفع تكون والي لي زريبة بهايم …. قال سحروها قال … يسحرك أبو الكباس … قول آآآمين …
باشري
2018/08/09 at 10:06 م (UTC 3) رابط التعليق
ههههه يسحروها على إييييه …. ؟؟؟!!! على نضافتها ولا على عمرانها ولا على التنمية والنهضىة ال فيها …. !!! الزائر لمدينة كسلا يدخل فقط لمستشفى كسلا التعليمي ليرى بأم عينيه حجم المأساة التي يعيشها إنسان كسلا … ويدخل سوق كسلا ويشوف الوسخ والعفن وعربات الكارو ومخلفات الحمير والحصين … ويشوف شوارع كسلا المحفرة وال كلها تراب … والله إنت ما تنفع تكون والي لي زريبة بهايم …. قال سحروها قال … يسحرك أبو الكباس … قول آآآمين …