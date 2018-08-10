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جرائم وحوادث

2018/08/10

2018/08/10


معلمات يتعرضن لنهب بسلاح ناري نهارا بجنوب الخرطوم وحالة من الذعر وسط الطلاب



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تعرضت معلمات بمدارس الابرار بحي مايو جنوب الخرطوم للنهب تحت تهديد السلاح الناري من قبل مجموعة مجهولة وقال شهود عيان – حسب التيار – ان مجموعة تحمل سلاحا ناريا قامت بالاعتداء على اربعة معلمات اثناء عودتهن من المدرسة بعد نهاية اليوم الدراسي ونهبوا منهن هواتفهن الشخصية بجانب مبالغ مالية .

واتبعت ادارة المدرسة الاجراءات القانونية وتم تدوين البلاغ ضد مجهول .وسجل معتمد محلية جبل اولياء زيارة للمدرسة يوم الحادثة واعلن استعداد بالمحلية لاحتواء مثل هذه الظواهر .وظلت المدرسة الاساسية والثانوية تتعرض لمداهمات مستمرة من العصابات التي تعرف بالنيقرز بحي مايو جنوب الخرطوم مما أصاب الطلاب بحالة من الذعر الخوف.

الخرطوم (كوش نيوز)

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1 التعليقات

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        Sabir

        2018/08/10 at 12:44 م (UTC 3) رابط التعليق

        قَالَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا»

        اللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد

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