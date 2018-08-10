العثور على (69) مصحفاً ملقاة بحمامات (3) مساجد بمروي

قام مجهول في حادثة غريبة بمنطقة الكرو شمال مدينة كريمة بمحلية مروي، بإلقاء (69) مصحفاً بحمامات ثلاثة مساجد في المنطقة.
وكشفت متابعات (الجريدة)، أن بعض المصلين لاحظوا نقصاً في المصاحف داخل المساجد بصورة مستمرة ما دفعهم للبحث عنها حتى وقع نظر أحدهم على مصحف داخل بئر حمام، ودون أئمة المساجد الثلاثة بلاغات لدى نيابة كريمة ضد مجهول تحت المادة 125 من القانون الجنائي المتعلقة بإهانة العقائد الدينية، وعلمت (الجريدة) أن تيماً مكوناً من المباحث والشرطة ووكيل النيابة قطبي حيدر حسن، شرع في جمع المعلومات حول الجريمة للقبض على الجاني.
وقال مصدر مطلع، إن شكوكاً تحوم حول شخص أجنبي من دولة إفريقية كان قد ظهر في المنطقة على نحو مفاجئ يتسول الناس، بيد أنه اختفى في ظروف غامضة، مبيناً أن الجريمة وحسب المعلومات الأولية بدأ تنفيذها خلال شهر. ووجدت الحادثة استهجاناً ورفضاً واسعاً من قبل المواطنين، وأكد عدد منهم أن الحادثة تعد الأولى من نوعها على مستوى الولاية الشمالية التي وصفوها بالآمنة.
الجريدة
1 التعليقات
ابو عبدالرحمن
2018/08/10 at 12:40 م (UTC 3) رابط التعليق
حسبنا الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة إلا بالله.
لم تجد إثارة النعرات القبلية للإيقاع بين السودانين وهاهم يبدأون الحرب على الله.. اللهم من أراد بالسودان خيرا فأجرى الخير على يديه ومن أراد بالسودان شرا فأجعل الدائرة عليه وأجعل كيدهم فى نحورهم وأحفظنا من شرورهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر ببركة هذه الأيام المباركة إنك على كل شئ قدير.