منتخب السودان يتأهب لمواجهة رواندا

اجتاز الحكمان السودانيان، عمر حامد وصديق الطريقي، امس الخميس، اختبارات اللياقة البدنية، بالعاصمة التنزانية، تحضيرًا لتصفيات بطولة سيكافا، المؤهلة للنهائيات التي ستستضيفها دار السلام أيضا، في شباط/فبراير القادم.
وقال المعد البدني لحكام سيكافا، محمد علي، من جيبوتي، لـ””، إن الأداء البدني للحكمين كان ممتازًا.
ومن جهة أخرى، خاض منتخب السودان، امس الخميس، تدريبه الرئيسي، استعدادًا لمواجهة رواندا، غدا السبت ، وذلك بمشاركة كل لاعبيه.
ومن جانبه، قال سكرتير سيكافا، الكيني نيكولاس موسوني، إن اليوم الجمعة، سيشهد إعلان نتيجة كشف الرنين المغناطيسي، الذي أُجري للاعبي المنتخبات المشاركة، لتأكيد صحة الأعمار المطلوبة.
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