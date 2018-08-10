نصيحة طبية وراء ظاهرة ظهور بائعات الايسكريم بكبري الحلفايا

كشفت بائعة ايسكريم بجسر الحلفايا بمحلية بحري ان وصية من طبيب هي ما جعلتها تمتهن هذه المهنة في هذا الكبري حيث اصبحت أول فتاة تجلس على الجسر لبيع الايسكريم وسرعان ما انتشرت الظاهرة بين النساء حتى تعددت البائعات.
وقالت بائعة الايسكريم – حسب التيار – انها كانت كل يوم تزداد معاناتي الصحية حيث كنت اعاني من ازمة حادة وضيق في التنفس وفي نهاية الامر نصحني الطبيب انه لا بد من تجديد الهواء كل يوم والمكان الوحيد لتجديد الهاء بالنسبة لي هو كبري الحلفايا الجديد .وأضافت في اثناء ذهابي وايابي راودتني فكرة بيع الايسكريم ومن هنا بدأت رحلتي مع الكبري .
الخرطوم (كوش نيوز)