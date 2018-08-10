الكارورى يثمن جهود الفيا فى درء الفساد

ثمن بروفيسور ابراهيم الكارورى الامين العام لهيئة علماء السودان جهود احمد عجب الفيا والي ولاية غرب كردفان للقضاء على الفساد المالي والاداري بالولاية
واشار الكاروري فى تصريح (لسونا) الى تصدي والي غرب كردفان لمن اجترأ على مواد الاغاثة التى تبرع بها اهل الخير دعما للمتضررين من كوارث الامطار والسيول بالولاية مضيفا فى وقت اصبح فيه السكوت على هذه القضايا هو السمة الغالبة مستطردا حتى تطرق اليأس والاحباط الى قلوب المواطنين مبينا ان الوالي الفيا قد خاطب مجتمعه بغيرة ايمانية صادقة وحماسة وطنية وبدون حراسة ووجد التجاوب من هذا المجتمع الوفي والصابر ،مشيرا الى ان الفيا اخبر مجتمعه بالدليل القاطع عن نهجه فى مكافحة الفساد والتصدي للفاسدين بعيدا عن الوساطات والشفاعات مؤكدا انه مع شعبه بالباب المفتوح .
واكد الكاروري ان الوالى قد احيا سنن الصالحين فى مجتمع الولاية بقوله لو سرق الوزير او المعتمد فقد حصانته وخضع للقانون باعتبار انه لا كبير على القانون معلنا عقوبة ستة اشهر حبسا لكل سارق وفاسد مع الالتزام بالقانون .
واعرب الكارورى عن امله فى ان يوفق الله هذا الوالى ويجعله حجة على المقصرين ودعما للمستضعفين وسندا للمخلصين وجدد به سنة الحكام الراشدين ليحذو حذوه كل ولاة الامر فى هذه البلاد .
سونا