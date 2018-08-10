نفير لدعم النهود والوالي يُعلن جمع “10” مليارات جنيه لإعادة بناء المدينة

أعلن والي ولاية غرب كردفان أحمد عجب الفيا جمع “10” مليارات جنيه لإعادة تعمير مدينة النهود بعد تأثرها بالسيول الأيام الماضية وانهيار آلاف المنازل فضلاً عن وفاة سبعة أشخاص، كاشفاً عن تدشين نفير تقديم العون المباشر للنهود بدار الشرطة ببري يوم “الإثنين” المقبل بمشاركة الهيئة البرلمانية لنواب الولاية بالبرلمان ومجلس الولايات.
وقال ممثل دائرة النهود بالبرلمان سالم الصافي حجير في تصريح صحفي أمس، إن الفيا اجتمع بالهيئة البرلمانية لنواب غرب كردفان واللجنة التنسيقية العليا لبناء مدينة النهود، وأوضح أن الوالي قدم تنويراً حول الوضع بالولاية لاسيما مدينة النهود والمساهمات المجتمعية والدعم المالي المقدم لإعادة إعمار المدينة الذي بلغ “10” مليا