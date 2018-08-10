وزير الارشاد يتلقى تنويرا حول وضع الحجيج

أكد وزير الارشاد والاوقاف أبوبكر عثمان رئيس مكتب شؤون حجاج السودان الذي وصل الى المملكة العربية صباح اليوم الجمعة في تصريحات صحفية بمقر اقامته بالمدينة المنورة، استقرار احوال الحجيج السودانيين
و اعلن بعد ان تلقى تنويرا من المختصين حول الحجيج السوداني واوضاعهم الصحية و المعيشية و ترتيبات اقامتهم و ترحيلهم – وفق سونا – أن نسبة الحجاج الذين وصلوا حتي الان المدينة المنورة بلغت 85% ، لافتا الي استمرار وصول افواج الحجيج حتي يتم استكمال العدد الكلي لموسم 1439ه
وقد كان في استقبال السيد الوزير لدى وصوله صباح الجمعة الاستاذ امير جماع رئيس بعثة الحج السودانية بالمدينة المنورة واعضاء البعثة الاشرافية
حيث تلقى سيادته تنويرا و استمع الى تقرير مفصل عن اوضاع الحجيج.
و تقدم السيد الوزير بخالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ممثلة في الملك وولي عهده وحكومة خادم الحرمين الشريفين و وزارة الحج السعودية على ما يقومون به من خدمات لحجاج بيت الله الكريم و ما يوفرونه للحجيج السوداني على وجه الخصوص
و كان سيادته قد حط بمطار جدة الدولي – مطار الملك عبد العزيز حيث تلقى ايضا تنويرا ضافيا حول الوضع العام للحجيج السوداني
الخرطوم (كوش نيوز)