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منوعات

2018/08/10

2018/08/10


بالفيديو: شاب سعودي يهدى أغنية ندى القلعة للشماسة في السودان ويرقص على ايقاعها استعداداً لزواجه



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ألهبت الفنانة السودانية حماس شاب سعودي عبر أدائها لأغنيتها الشهيرة (هوي ياوليد أخير تنقرع) حيث صار يرقص بصورة ملفتة وهو يعزف على إيقاع الطبلة مع صديق له .

و ذكر الشاب السعودي بأنه قام بوصلة الرقص على ايقاع الأغنية السودانية استعداداً لزواجه ، وأضاف أنه يقدم الوصلة لكل الشماسة في السودان .

متابعو الناشط السعودي حيوا فيه هذه الروح الطيبة وتواصله الجميل مع الشعوب خاصة الشعب السوداني عبر الاندماج في ثقافته و إجادة لهجته المحلية حتى اشتهر بها في مواقع التواصل الاجتماعي.

الخرطوم (كوش نيوز)

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بالفيديو: شاب سعودي يهدى أغنية ندى القلعة للشماسة في السودان ويرقص على ايقاعها استعداداً لزواجه

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