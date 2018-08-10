ألهبت الفنانة السودانية حماس شاب سعودي عبر أدائها لأغنيتها الشهيرة (هوي ياوليد أخير تنقرع) حيث صار يرقص بصورة ملفتة وهو يعزف على إيقاع الطبلة مع صديق له .
و ذكر الشاب السعودي بأنه قام بوصلة الرقص على ايقاع الأغنية السودانية استعداداً لزواجه ، وأضاف أنه يقدم الوصلة لكل الشماسة في السودان .
متابعو الناشط السعودي حيوا فيه هذه الروح الطيبة وتواصله الجميل مع الشعوب خاصة الشعب السوداني عبر الاندماج في ثقافته و إجادة لهجته المحلية حتى اشتهر بها في مواقع التواصل الاجتماعي.
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: شاب سعودي يهدى أغنية ندى القلعة للشماسة في السودان ويرقص على ايقاعها استعداداً لزواجه