تأكيد اهمية التقارب الاثيوبى الارترى لدعم الاقتصاد السوداني

اكد بروفيسور محمد الجاك احمد استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم اهمية التقارب الاثيوبي الارتري لدعم اقتصاديات البلاد .
وعزا سيادته فى تصريح (لسونا) اهمية هذا التقارب لوجود مصالح مشتركة للسودان مع الدولتين ،موضحا ان استقرار الاوضاع الامنية بدولة ارتريا سيسهم فى ضبط الحدود المشتركة لمنع تهريب السلع السودانية لدول الجوار خاصة السكر والدقيق والمشتقات البترولية ،كما ان استقرار الاوضاع الامنية بدولة اثيوبيا سيؤدي الى حماية المصالح المشتركة بين الدولتين خاصة سد النهضة الذي تم تشييده على الحدود السودانية مما يساهم في تلبية احتياجات البلاد من الكهرباء باسعار تفضيلية
وتفيد متابعات (سونا) ان دولتي ارتريا واثيوبيا وقعتا اتفاقا مؤخرا على اعادة فتح السفارات بينهما فى خطوة تاريخية لوقف النزاعات والحروب حفاظا على المصالح المشتركة بينهما .
الخرطوم (كوش نيوز)