محلل اقتصادي: الضرر الذى سيلحق بالاقتصاد السوداني بوقف تصدير الهدي اكبر من متعة شراء خروف الضحية

حمل المحلل الاقتصادى بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب استاذ الاقتصاد بجامعة النيلين وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمحاجر مسؤولية ضياع موسم الهدى هذا العام لعدم التأكد من سلامة صادر الماشية للمملكة العربية السعودية ولضعف الرقابة والمتابعة اللصيقة لما يحدث فى هذا المرفق الاقتصادى المهم .
واشار بوب فى تصريح (لسونا) الى وقف المملكة لصادرات البلاد من الابل والابقار منذ فترة طويلة والسلطات السودانية المعنية لم تحرك ساكنا لاعادة هذا الصادر والذي كان سيساهم فى دعم اقتصاديات البلاد
وقال بوب ان توقف صادر الهدي ورفضه المباشر من المملكة العربية السعودية لاسباب صحية يعنى صدمة موجعة لاقتصاد البلاد واقتطاع مورد اقتصادى كان سيضيف الى ميزان المدفوعات الوطني مع شح موارد الصادر، معتقدا ان هنالك حصار اقتصادي غير معلن على البلاد وقد يكون ايقاف صادر الهدى احد ادواته ، فضلا عن عدم التوافق فى الاجراءات بين سلطات المحاجر فى السودان والمملكة العربية السعودية ،مشيرا الى ان هنلك اعتقاد بان الخطوة سيكون لها انعكاسات موجبة على اسعار الخراف بالداخل فى مواجهة عيد الاضحى واصفا هذه النظرة بالضيقة لان الضرر الذى سيلحق بالاقتصاد السوداني جراء هذه الخطوة اكبر من متعة شراء خروف الضحية.
الخرطوم (كوش نيوز)