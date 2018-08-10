جماعة أنصار السنة في السودان: إتفاق المؤتمر الوطني ترشيح البشير لانتخابات 2020 خير للبلاد من الاختلاف

دعت جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان مكونات المجتمع وأحزابه السياسية إلى ضرورة التماسك والتوحد للنهوض بالبلاد وإصلاح الحال ، داعيةً لاتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في الوحدة والإتفاق والإجماع الذي تحقق في عهده وعهد صحابته رضوان الله عليهم ، مشيرةً للمعاني والقيم العظيمة التي جمعتها خطبة حجة الوداع ، وأهمية التأسي والعمل بها للتوصل للوحدة والإتفاق وتحقيق الإنجاز .
وامتدح د. إسماعيل عثمان محمد الماحي الرئيس العام للجماعة في خطبة الجمعة بمسجد المركز العام للجماعة بالسجانة إتفاق كلمة المؤتمر الوطني وإجماعهم على الأخ المشير عمر حسن أحمد البشير مرشحاً للحزب لانتخابات 2020 ، وتابع ” نعتبر ماتم خطوة إيجابية في وحدة وإجماع كلمة المؤتمر الوطني ” ، ودعا الماحي إلى أن ينعكس هذا الاتفاق على واقع السودان ومصلحته باعتباره الحزب الحاكم ، مضيفاً بأن إجماعهم وتوحدهم من شأنه أن يعطي مؤشراً لإصلاح حال البلد والاستفادة من الطاقات والكفاءات .
وتقدم الماحي بالتهنئة لحزب المؤتمر الوطني على وحدة واتفاق كلمتهم ، كما هنأ الرئيس المشير عمر البشير وثقة إخوانه ، داعياً الله أن يوفقه ويسدده لما فيه خير البلاد والعباد .
وطالب د. إسماعيل بضرورة النظر بعمق في قضايا السودان وعلاقاته وتقديم المصالح العليا وتابع : ” على الجميع وضع مصلحة السودان فوق كل شيء ” . وحثَّ الماحي الأحزاب والقوى السياسية للتوحد والإتفاق وإعمال مبدأ الشوري .