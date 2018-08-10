زجاجة ماء تشقّ رأس حكم في يوروبا ليغ

أصيب حكم مساعد في رأسه بعد قذفه بزجاجة ماء من المدرجات، أثناء مباراة شتورم غراتس النمسوي مع ضيفه آيك لارناكا القبرصي، الخميس، في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).
وكتب غراتس على موقعه الرسمي بعد خسارته المباراة بهدفين في الدور التمهيدي الثالث من المسابقة القارية: “هذا التصرف غير مقبول على الإطلاق ويعرض سمعة الكرة والنادي للضرر”.
وأصيب الحكم السويدي فريدريك كلايفر في الدقيقة 78 من المباراة، بالزجاجة التي شقت رأسه وأسالت الدماء منه، وبعد إسعافه وتضميد الجرح من قبل الجهاز الطبي، دخل إلى غرف الملابس.
وتوقفت المباراة نحو 24 دقيقة، ثم استؤنفت بعد استبدال كلايفر بالحكم الرابع ماغنوس ليندغرين.
وأكد النادي القاء القبض على الشخص الذي رمى الزجاجة.
سكاي نيوز