مصرع 11 من الحجيج السوداني في حادث سير شمالي البلاد

لقي 11 من الحجيج السوداني، الجمعة، مصرعهم في حادث سير على طريق “الخرطوم ـ بورتسودان” أثناء تفويجهم للسفر عبر ميناء سواكن البحري.
وأدى اصطدام بص سفري يقل الحجاج بشاحنة في الاتجاه المعاكس إلى وفاة حجاج من محليتي شندي والمتمة بولاية نهر النيل بمن فيهم أمير الفوج، فضلا عن وفاة مضيف البص.
ووقع الحادث ـ بحسب شهود عيان لـ “سودان تربيون” ـ عند منطقة “الهودي” على بعد حوالي 45 كلم شمال غرب مدينة عطبرة في ولاية نهر النيل. وجرى نقل الجثث و28 مصابا، إثنان منهم في حالة حرجة، إلى مستشفى عطبرة التعليمي.
وفيما يلي اسماء المتوفين: آمنة سعيد، عبد المنعم علي عمر، صابر عيسى، محمد التوم الجزولي، علي محمد، منصور عثمان “أمير الفوج”، عيسى محمد حماد، عبد الحميد العوض، خالدة ميرغني، حسن حميد حسن وحسن حامد.
وتربط شبكة طرق متهالكة وذات مسار أحادي بين العاصمة الخرطوم وبقية المدن، ما يساهم في ارتفاع نسبة حوادث السير في البلاد.
وتحصي وزارة الداخلية مصرع نحو ألفي شخص سنوياً بسبب حوادث السير في السودان.
سودان تربيون
1 التعليقات
زهجان
2018/08/10 at 7:35 م (UTC 3) رابط التعليق
إنا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لهم وتقبلهم قبولا حسنا. وعاجل الشفاء للمصابين