توقيف (4) شبان طالبوا مستشفى بحري بتسليمهم جثة لشاب توفي في ظروف غامضة

دونت شرطة بحري بلاغات في مواجهة (4) شبان بالإزعاج العام والإخلال بالأمن والسلامة من القانون الجنائي السودان، وذلك في أعقاب احتجاجهم داخل المستشفى لتسليمهم جثة أحد معارفهم توفي في ظروف غامضة داخل المستشفى.
وبحسب مصدر تحدث لـ(المجهر)، فإن الشبان الأربعة كانوا قد أحضروا أحد معارفهم إلى مستشفى بحري، وأثناء عمليات إسعافه فارق الشاب الحياة، وعلى الفور طالبوا المستشفى بتسليمهم الجثة، بيد أن إدارة المستشفى رفضت مما دفع الشبان الأربعة للاحتجاج داخل المستشفى مطالبين بتسليمهم الجثة، ليتم إبلاغ الشرطة التي سارعت إلى توقيف الشبان حيث ضبطت بحوزة أحدهم سكيناً بها آثار دماء إلى جانب ملابسه، فتم توقيف الشبان الأربعة، وتحويل البلاغ إلى شرطة اليرموك جنوب الخرطوم جهة الاختصاص، فيما أحالت الجثة إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة.
المجهر