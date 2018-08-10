المؤتمر الوطني: الضائقة الإقتصادية بالسودان فى طريقها للمعالجة خلال فترة قصيرة قد لا تتجاوز اسابيع

انصب تركيز مجلس شورى المؤتمر الوطني فى يومه الثانى على الوضع الإقتصادى ومعاش الناس وقال د.ابراهيم الصديق على رئيس قطاع الإعلام بالحزب ان القطاع الإقتصادي قدم رؤية جديدة لتحقيق معالجة جذرية للواقع الإقتصادي وتتمثل فى حزمة من السياسات والإجراءات ، واضاف ان الضائقة فى طريقها للمعالجة خلال فترة قصيرة قد لا تتجاوز اسابيع .
وكانت جلسات مجلس الشورى قد شهدت نقاشا واسعا حول الإقتصاد والعلاقات الخارجية والسلام .
واشار د.ابراهيم إلى ان تعديلات نظام الاساس تشير الى حيوية حزبية وضرورة مرحلة وإستيعاب لطاقات الحزب وكوادره ، وقال ان توصية ترشيح البشير تؤكد جدية المؤتمر الوطنى فى المعترك السياسي وتحقيق اكبر إجماع شعبي ، وذلك نظرا للحظوة الشعبية للرئيس البشير ، وثقة كثير من القوى السياسية فى البشير بإعتباره ضامن للحوار الوطني وركيزة فى المنطقة بعد تحقيق إتفاق سلام جنوب السودان .
وتوزع المؤتمر فى عدة لجان اليوم الجمعة لدراسة الأداء السياسى والتشريعى ، ويتم فى يوم السبت صياغة التوصيات ، حيث يختتم المجلس إجتماعاته بجلسة مفتوحة مساء يوم السبت.
الخرطوم 10-8 – 2018(سونا)
2 التعليقات
كندورة
2018/08/11 at 12:10 ص (UTC 3) رابط التعليق
اديناكم لنهاية السنة دي يا مواسير
علي بالطلاق ما تعملوا حاجة
فاقد الشئ لا يعطيه
الفيكم اتعرفت خلاااااااص
لو عندكم دم استقيلوا يرحمكم الله
ود الحاج
2018/08/11 at 12:42 ص (UTC 3) رابط التعليق
خلونا نحن ؟؟؟ هل انتم تصدقون هذا الكلام؟؟