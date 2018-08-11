جهاز الأمن يضبط شبكة لتزوير عملة الخمسين جنيهاً

تمكن جهاز الأمن والمخابرات مساء أمس الجمعة، من ضبط شبكة مكونة من خمسة أفراد لتزوير العملة الوطنية من فئة الخمسين جنيهاً في أم درمان في حالة تلبس كامل .
وقال مصدر مسؤول بهيئة الأمن الإقتصادي إن معلومات توفرت لهم حول شبكة تتخذ من منزل بأحد أحياء أم درمان القديمة وكراً، وأضاف أنه تم وضع الشبكة تحت المراقبة والمتابعة حتى ساعة مداهمتها وضبطها مساء أمس الجمعة، بكامل معداتها وأدواتها وهي ضالعة في عملية التزوير .
وبالمقابل وبحسب صحيفة الإنتباهة، أوضح مدير الإعلام بالجهاز أنه يجري إستكمال كافة الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين، مؤكداً أن السلطات الامنية ستبقى يقظة في مواجهة الأنشطة الإجرامية والهدامة .
الخرطوم (كوش نيوز)