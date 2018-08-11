سرقة مواسير شبكة المياه في كوستي

نشر ناشطو على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لماسورة مياه في كوستي ، قالوا أنها كادت أن تسرق ، لولا تدخل شباب من حي مربع (27) .
وأبلغ أحد شهود العيان أن سيارة حكومية بالرقم ن ب 214 على متنها ثلاثة أشخاص ، قاموا بقطع جزء من الماسورة لحملها في السيارة ، ولكن مجموعة من شباب الحي قامت بمنعهم ، وأكد: (طلبنا منهم إحضار مستند رسمي من هيئة مياه الشرب يؤكد ترحيل الماسورة لموقع آخر لإصلاح عطب) ،
وأضاف: (اتصلنا على المدير العام للهيئة الفاتح عثمان بعد أن شككنا في الأمر فحضر بنفسه) ، فيما أكد مصدر فضل حجب هويته أن العربة الحكومية تتبع لإدارة مياه كوستي وتعمل على ترحيل العمال لمواقع الأعطاب .
وقال المصدر إن عملية سرقة المواسير المرمية بإهمال في الشوارع منذ نحو ثلاث سنوات تكررت بحسب صحيفة التيار ، وإن إدارة المياه بكوستي شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة ، مع تولي المدير العام للهيئة التحقيق في الأمر بنفسه .
الخرطوم (كوش نيوز)