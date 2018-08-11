الكاروري يشيد يجهود والي غرب كردفان في درء الفساد

أشاد الأمين العام لهيئة علماء السودان بروفيسور إبراهيم الكاروري بجهود والي ولاية غرب كردفان أحمد عجب الفيا للقضاء على الفساد المالي والإداري بالولاية مستشهداً بتصدي الفيا لمن اجترأ على مواد الاغاثة التي تبرع بها أهل الخير دعماً للمتضررين من كوارث الأمطار والسيول بالولاية في وقت أصبح فيه السكوت على هذه القضايا السمة الغالبة.
وقال الكاروري في تصريح لـ”وكالة السودان للأنباء” إن الوالي الفيا خاطب مجتمعه بغيرة إيمانية صادقة وحماسة وطنية وبدون حراسة، ووجد التجاوب من هذا المجتمع الوفي والصابر، مشيرًا إلى أن الفيا أخبر مجتمعه بالدليل القاطع عن نهجه في مكافحة الفساد والتصدي للفاسدين بعيداً عن الوساطات والشفاعات مؤكداً أنه مع شعبه بالباب المفتوح .
وأكد الكاروري أن الوالي قد أحيا سنن الصالحين في مجتمع الولاية بقوله “لو سرق الوزير أو المعتمد فقد حصانته وخضع للقانون” باعتبار أنه لا كبير على القانون معلناً عقوبة ستة أشهر حبساً لكل سارق وفاسد مع الالتزام بالقانون .
وأعرب الكاروري عن أمله فى أن يوفق الله الوالي ويجعله حجة على المقصرين ودعماً للمستضعفين وسنداً للمخلصين وجدد به سنة الحكام الراشدين ليحذو حذوه كل ولاة الأمر في هذه البلاد .
صحيفة الصيحة