النصري: أعتزل أفوت وين من جمهوري ؟!!

قال الفنان محمد النصري في حديث خاص من مزرعته بمدينة مروي شرق أنه لم يعتزل الغناء كما تردد ولا شئ يدعوه لذلك ، وأن انقطاع الفنان عن جمهوره لفترة قصيرة هو شئ طبيعي مرده الإعداد والترتيب لانطلاقة بأغنيات جديدة، وهذا ما جعله يغيب عن الساحة طوال الفترة الماضية.
حيث كان عاطفاً على وضع اللمسات لأغنيات جديدة ، منها أغنية (مأساة طفلة) للشاعر محمد الحبيب ، وهي أغنية تحكي حياة طفلة بعد تعرضها للاغتصاب ، بالإضافة لأغنيتين للشاعر سيد أحمد عبد الحميد.
وبحسب صحيفة آخر لحظة أضاف أن المرحلة القادمة لن تشهد غير الأعمال الغنائية الحديثة ، ولن يكون هناك تكرار ، إرضاء لجمهوري الذي يؤكد في كل حين أنه جمهور عظيم يستحق أن يبذل كل الجهد لإرضاءه.
وتابع النصري حديثه قائلاً: (أعتزل أفوت من جمهوري وين) وهو زادي في الحياة وفي مسيرتي الفنية التي لن تتوقف إلا في آخر يوم في حياتي ، لأن ما يجمعني بهذا الجمهور حب لا يوصف.
وفي ختام حديثه قال النصري إن فترة غيابه كشفت له الكثير من حب الجمهور الذي ظل في حالة تواصل وسؤال دائمين ، مطمئنين عليه وسائلين عن أسباب الغياب ، لذلك هو يبعث لهذا الجمهور بكل رسائل الحب والشكر والامتنان .
الخرطوم (كوش نيوز)