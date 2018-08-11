وزير الإرشاد والأوقاف يتفقد أحوال الحجيج ميدانيا

شرع وزير الإرشاد والأوقاف رئيس مكتب شؤون حجاج السودان أبوبكر عثمان في زيارات ميدانية لمختلف مقار الحجيج السوداني بالمدينة المنورة للاطمئنان على أحوالهم والتعرف على التحديات التي قد تواجههم والعمل على حلها ميدانيا وآنيا
وانطلق سيادته في رفقة بعثة الحج السودانية بالمدينة المنورة في الزيارات الميدانية لمقار الحجيج بهدف الوقوف على أحوال الحجاج ومستوى الخدمات المقدمة في المجالات الصحية والإعاشية وترتيبات إقامتهم وترحيلهم
واستمع وزير الإرشاد والأوقاف إبان الجولة إلى شرح مفصل من المسؤولين عن شؤون الحجاج، واطمأن على الجهود المبذولة وتكاملها خدمة لضيوف الرحمن.
وكان السيد الوزير قد وصل إلى المدينة المنورة يوم الجمعة وتلقى تنويرا من المختصين حول الحجيج السوداني وأوضاعهم الصحية والمعيشية وترتيبات إقامتهم و ترحيلهم وأن نسبة الحجاج الذين وصلوا حتى الآن المدينة المنورة بلغت 85% من الموسم الأول أي الذين وصلوا من السودان عبر جدة أو مباشرة إلى المدينة والموسم الثاني وهم الحجيج الذين يأتون من مكة المكرمة بعد الحج لزيارة المزارات المشروعة بالمدينة المنورة ، لافتا إلى استمرار وصول أفواج الحجيج حتى يتم استكمال العدد الكلي لموسم 1439ه
وقد كان في استقبال السيد الوزير لدى وصوله صباح أمس الجمعة الأستاذ أمير جماع رئيس بعثة الحج السودانية بالمدينة المنورة وأعضاء البعثة الإشرافية حيث تلقى سيادته تنويرا و استمع إلى تقرير مفصل عن أوضاع الحجيج.
و تقدم السيد الوزير بخالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وحكومة خادم الحرمين الشريفين و وزارة الحج السعودية على ما يقومون به من خدمات لحجاج بيت الله الكريم وما يوفرونه للحجيج السوداني على وجه الخصوص
سونا.