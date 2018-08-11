لماذا ارتدى هذا النائب الهندي زي هتلر بالبرلمان؟

كإجراء معارض لسياسات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تنكر الممثل السينمائي السابق والمشرع الهندي نارامالي سيفابراساد بزي زعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر، أثناء جلسة للبرلمان.
ورفع النائب عند مدخل البرلمان يده أمام الصحافيين بالتحية النازية، ولم يتسبب حضوره بأي جدل أو احتجاجات ملموسة من قبل النواب الآخرين.
وأشار سيفابراساد إلى أن ظهوره بهذا الشكل أمام المشرعين كان بمثابة رسالة إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مفادها أنه لا ينبغي عليه اتباع نهج هتلر ولا بد له من الالتزام بوعوده بتقديم تمويل أكبر إلى ولاية أندرا برديش.
وهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها هذا النائب إلى التنكر من أجل توضيح مواقفه السياسية المتعلقة بوضع ولايته.
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