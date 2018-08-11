دويتو بين “ترباس” و”ميادة قمر الدين”

دشنت الفنانة الشابة “ميادة قمر الدين”، أغنيتها الجديدة التي جمعتها بالفنان الكبير “كمال ترباس”، (من غلطتي بتعلم) التي كتبها ولحنها الشاعر والملحن “هيثم عباس”، وأبدت “ميادة” سعادتها بالعمل المشترك مع الفنان الأستاذ “كمال ترباس”، مشيرة إلى أنها تجربة ناجحة وطيبة تستعيد من خلالها تجارب الأعمال المشتركة (الدويتو) التي تعكس التواصل بين الأجيال المختلفة، وأكدت “قمر الدين” ثقتها بنجاح العمل الذي تم تنفيذه بجودة عالية، بمشاركة الموسيقي المتمكن “إسماعيل عبد القادر” وتوزيع الأستاذ “عبد الله قباني”.
وتم تدشين الأغنية عبر الأنترنت، وتحظى بمتابعة عالية.
صحيفة المجهر السياسي.