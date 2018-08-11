(الوطني): موقف المهدي من الجنائية وطني وستسقط عنه التهم حال تخلى عن نداء السودان

اعتبر نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني لشؤون الحزب د. “فيصل حسن إبراهيم”، موقف رئيس حزب الأمة القومي الإمام “الصادق المهدي” الأخير من المحكمة الجنائية، موقفاً وطنياً يحمد له ، وأكد إمكانية إسقاط كل التهم الموجهة للإمام إذا تخلى عن مظاهر العنف وعن رئاسة نداء السودان.
وقال “فيصل”، في حوار مع مجلة (الراى ) التابعة لمجلس الشورى القومى للمؤتمر الوطنى إن قوى نداء السودان اتخذوا العنف سبيلاً للعمل السياسي، مشيراً إلى تناقض مواقفهم وهم يقفون ضد “المهدي” عند حديثه الأخير عن المحكمة الجنائية، ورحب في ذات الوقت بموقف “الصادق المهدي” من الانتخابات، ورغبة القيادي بقطاع الشمال “ياسر عرمان” التخلي عن العمل المسلح، مشيراً إلى أن هنالك بعض الأحزاب مثل المؤتمر السوداني أعلنوا رغبتهم في المشاركة، و”ياسر عرمان” قال إنه يريد أن يتخلى عن العمل المسلح مرحباً به، وحتى الحزب الشيوعي لو أمكن بالتحول الديمقراطي مرحباً به ..