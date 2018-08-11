انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت

سجلت أسعار مواد البناء انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار ،خاصة الأسمنت والحديد، وعزا التجار ذلك إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه ،وكانت أسعار مواد البناء قد شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار الأسبوع الماضى قبل أن ينخفض سعر طن الحديد الأسعد (5) و(4) لينية إلى (37) ألف جنيه و(3) لينية إلى (38) ألف جنيه بدلاً عن (40) ألف جنيه وسيخ أوميقا انخفض سعر الطن (5) و(4) لينية إلى (36) ألف جنيه بدلاً (39) ألف جنيه وانخفض طن أسمنت عطبرة إلى (5400) جنيه بدلاً عن (6) آلاف جنيه وأسمنت صخر السودان انخفض إلى (5200) جنيه بدلاً عن (5500) جنيه ، وتوقع التجار توالي انخفاض مواد البناء عامة حال تحسن سعر صرف الجنيه في الأيام القادمة .
صحيفة المجهر السياسي.