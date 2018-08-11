تعاون سوداني بحريني لزراعة (100) ألف فدان بالبلاد









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كشفت الولاية الشمالية عن مشروع مشترك مع دولة البحرين لزراعة (100) ألف فدان بالولاية، في وقت أكدت فيه تشجيع فرص الاستثمار في مختلف المجالات.وأشار وزير الاستثمار والصناعة بالولاية “عوض الخير”، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إلى وصول وفد من المؤسسة البحرينية المسؤولة عن تنفيذ المشروع ،وعقد لقاءات معهم بالخرطوم، مضيفاً أن الوفد بدأ الدراسات الفنية تمهيداً لبدء المشروع بداية العام القادم.

وأوضح “عوض الخير” أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من المشروعات الاستثمارية المختلفة، مؤكداً أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مزيد من المشاريع الإنتاجية بالولاية.

صحيفة المجهر السياسي.