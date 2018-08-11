نقيب المحامين: حقوق ذوي الإعاقة مكفولة بالمواثيق

أكد نقيب المحامين السودانيين، عثمان محمد شريف، أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد كفلتها مواثيق وعهود دولية، فضلاً عن نصوص الدستور الدائم للبلاد، وشدد على أن الأشخاص ذوي الإعاقة شريحة مهمة.
واعتبر شريف خلال مخاطبته، يوم السبت، دورة تدريبية حول المعايير الأساسية لحقوق الإنسان، والمتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، أنهم من الشرئح المهمة في المجتمع، مما يستدعي صيانة حقوقهم، ودعا إلى ضرورة إفساح المجال لإبراز مواهبهم في مختلف مجالات الحياة، إضافة إلى بذل جهود لاكتشاف مقدراتهم، لجهة أنهم الشريحة التي قهرت الإعاقة.
من جهته، أكد الأمين العام للمؤسسة السودانية للأشخاص ذوي الإعاقة، يوسف سالم، أن المؤسسة تسعى لتعريف المجتمع بالحقوق القانونية الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن نقابة المحامين قد تعهدت بتقديم العون القانوني لهم، متى ما طالبوا بذلك، مشيراً إلى أهمية مثل هذه الدورات التدريبية، للتعرف على المعايير القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة.
شبكة الشروق