مطلع عام 2019 نهاية العمل في كبري “الدباسين”

أكد مدير مشروع جسر الدباسين، محمد الطيب عمر، أن العمل في المشروع يمضي بصورة متسارعة ووصل إلى مراحل متقدمة، وسينتهي العمل فيه بصورة نهائية مطلع عام 2019، وفقاً للخطط الموضوعة في هذا الشأن.
وقال مدير المشروع في تصريحات لـ”شبكة الشروق”، عقب استقبال الدفعة التاسعة من الحديد الخاص بجسم الجسر، يوم السبت، من جمهورية مصر، أن أعمال تركيب الحديد ستتم خلال المرحلة المقبلة من الناحيتين الغربية والشرقية، ونفى وجود أي معوقات تعترض سير العمل في الوقت الحالي.
إلى ذلك، أكد مدير المشروعات بهيئة الطرق والجسور بولاية الخرطوم، أحمد عبدالرحمن حمد، أن الجسر يعد الأطول من نوعه في أفريقيا، مشيراً إلى أن طوله قد بلغ أكثر من 1700 متر، بينما بلغ عرضه 18 متراً بمسارين مختلفين في كل اتجاه.
وأشار إلى أنه بوصول الدفعة الحالية من أعمال الحديد الخاص بالمشروع لم يتبق سوى القليل وستنتهي كل أعمال تركيب الحديد قبل نهاية العام الحالي.
شبكة الشروق