تحرك باخرتين تحملان 20 ألف رأس ماشية للسعودية

أعلنت غرفة مصدري الماشية عن تحرك باخرتين من ميناء بورتسودان، يوم السبت، تحملان 20 ألف رأس من الماشية إلى المملكة العربية السعودية، بعد الالتزام بمطلوبات السعودية، وموافقة وزارة الثروة الحيوانية على إلزامية إكمال فترة الحجر الصحي للهدي.
واعتبر نائب الأمين العام لغرفة مصدري الماشية، د. خالد المقبول، موافقة وزارة الثروة الحيوانية على إلزامية وإكمال فترة الحجر الصحي لصادر الهدي، حسب مطلوبات السلطات السعودية، بالقرار الموفق ويجيء في إطار تجويد العمل وضبط حركة الصادر من المحاجر وإلى بورتسودان.
وأبان المقبول أن فترة الحجر للمواشي ما بين 15-20 يوماً، مؤكداً على أن عمل الاشتراطات الصحية للمحاجر يحافظ على سمعة السودان في مجال إجراءات الصادر، ورفع مناعة المواشي السودانية ضد أي أمراض، وزاد أنه ليس الأهمية في كمية الصادر، بل في المحافظة على الإجراءات الصحية والمحجرية.
وجدد تأكيده على ضرورة إنشاء مجلس للمواشي واللحوم، يقوم بعمل شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، ويحد من الفوضى والأخطاء، ويجود العمل، ويزيد من الإنتاج والتصنيع، ويروج للمواشي واللحوم السودانية، ويطور وينمي قطاع الثروة الحيوانية محلياً وعالمياً.
يشار إلى أن السلطات السعودية كانت قد شددت على إلزامية إكمال فترة الحجر الصحي للمواشي (الحجر البيطري)، وهي (21) يوماً، وأن هناك توجيهات مشددة صدرت لكل المحاجر بالبلاد لضبط حركة الصادر.
شبكة الشروق
1 التعليقات
Sabir
2018/08/11 at 11:25 م (UTC 3) رابط التعليق
20 ألف رأس ( ماشيّة ) للسعودية ..
إن شاء الله ( تمش ) ما ترجع ..