الرئيس السوداني: نحن حركة إسلامية كاملة الدسم

دعا المشير عمر البشير رئيس الجمهورية الى تكثيف الجهد من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين معاش الناس، وأضاف قائلا” الغلاء الى زوال بعون الله” كما وجه بضبط الأسواق ومحاربة الطفيليين.
وقال البشير – لدى مخاطبته مساء السبت ختام اجتماع مجلس الشورى القومي للمؤتمر الوطني بقاعة الشهيد الزبير محمد صالح – إن الدولة ماضية في تطبيق برامجها الاقتصادية التي اعتمدتها والتي تستهدف زيادة الإنتاج وتحسين معاش الناس مشيرا الى الموارد الضخمة التي يتمتع بها السودان في مختلف المجالات.
وأوضح رئيس الجمهورية أن المؤتمر الوطني حزب قائم على مبادئ إسلامية، وقال ” نحن حركة إسلامية كاملة الدسم ” مبينا أن الحزب لديه كوادر مؤهلة قادرة على قيادة البلاد نحو البناء والإعمار والتنمية، معربا عن شكره لقواعد وقيادات الحزب التي اختارته كمرشح للمؤتمر الوطني في انتخابات 2020 وأضاف” اتمنى أن أكون على قدر الثقة التي وضعتموها على عاتقي” وقال إن التحديات التي تواجه البلاد كبيرة وهي أزمات طارئة ولكن بوحدة صفنا يمكننا التغلب عليها والخروج بالبلاد الى بر الأمان والسلام والاستقرار.
وجدد الرئيس البشير التزام الحكومة بالمضي قدما نحو استكمال السلام في جنوب كردفان والنيل الأزرق، مبينا أن دارفور أضحت آمنة بفضل جهود حملة جمع السلاح وتعاون المواطنين معها، داعيا حملة السلاح الى تحكيم صوت العقل والانخراط في مسيرة الحوار والبناء التي انتظمت البلاد.
الخرطوم 11-8-2018(سونا)