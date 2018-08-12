بالفيديو: الرئيس اليوغندي يغرم الرئيس السوداني (بقرة) بسبب ملابسه

طالب الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني بتغريم الرئيس عمر البشير بقرة ، موضحاً أنه كان سبباً في مجيئه لحفل توقيع سلام الجنوب بهيئه وملابس غير لائقة برئيس جمهورية . قال الرئيس اليوغندي ممازحاً البشير وحضور حفل التوقيع الذي تم بالخرطوم بأنه جاء إلى الخرطوم رأساً من مزرعته ، حيث كان يعمل مع المزارعين و قال أخشى أن يقول عني من يشاهدني بهذه الحالة بأنني غير متحضر.
الرئيس عمر البشير كان رده وهو يرد مزحة الرئيس اليوغندي بأنه كان معنا خطوة بخطوة واليوم جاء من المزرعة من الغابة وهو يرتدي حذاء عسكرى (بوت) قلنا له أنك لم تأت للقتال . الشي الذي أثار ضحك الحضور.
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: الرئيس اليوغندي يغرم البشير (بقرة) بسبب ملابسه