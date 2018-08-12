إنتقاد لتجمعات مُلاك السيارات بحسب الموديلات من الشباب بعضهم يعدها ترف وهم يعدونها مفيدة

يقيم عدد من مُلاك سيارات الكوريلا والآكسنت والمرسيدس بالعاصمة السودانية الخرطوم، تجمعات شهرية بحسب ماركات وموديلات السيارات، بحسب مانقل “محرر كوش نيوز” .
وقد لاقت هذه التجمعات للشباب إنتقاداً من بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي واصفين إياها بالترف والتقليد الأعمى للخليجيين .
إلا أن بعض الشباب المُشارك انبرى لهذا النقد المجحف قائلاً : هي تجمعات مفيدة هدفها توفير المعلومة وأسباب الأعطال وكيفية الصيانة والتعرف على الصنايعية الممتازين ولها فوائد جمة.
فيما رد آخر : ” نحنا مشينا تجمع المرسيدس إتعلمنا كيف هناك أعطال صغيرة ممكن نعالجها بأنفسنا، وهناك أعطال تكون واضحة يفترض أن تتعرف عليها لوحدك بدلاً أن تذهب لصنايعي يستغلك، كما عرفنا وين أحسن صنايعية، وين أفضل وأرخص إسبيرات.
ويقيم عدداً من الشباب السودانيين تجمعات لمُلاك السيارات بحسب ماركاتها وموديلاتها بالخرطوم لتبادل العديد من الخبرات، كما هو ببعض دول الخليج، الأمر الذي لاقى إهتماماً من شركات هذه السيارات للإستفادة من آراء المستهلكين بمختلف بيئاتهم لتجويد صناعتهم.
ابومهند العيسابي
الخرطوم (كوش نيوز)