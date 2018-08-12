رسمياً.. المؤتمر الوطني في السودان يعتمد البشير لرئاسة الحزب ويقرر ترشيحه في سباق الرئاسة لانتخابات 2020

اختتم مجلس الشوري القومي للمؤتمر الوطني مساء السبت أعمال دورة انعقاده السادسة بحضور المشير عمر البشير رئيس الجمهورية رئيس حزب المؤتمر الوطني واصدر بيانه الختامي وتوصياته. وأكد البيان علي ريادة حزب المؤتمر الوطني وقيادته في الساحة السياسية والاجتماعية والثقافية وتماسك قيادته لمواجهة التحديات الداخلية مثمنا الاستقرار السياسي والتنظيمي وفاعلية الحزب ومبادراته وتواصله المستمر والمثمر في جميع مستوياته التنظيمية والسياسية مؤكدا إستعداد اجهزة الحزب للمضي قدما في حملة البناء التنظيمي الشامل.
وقرر المجلس ترشيح المشير عمر البشير لرئاسة المؤتمر الوطني ومرشح الحزب لانتخابات 2020 ووجه مؤسسات الحزب لاستكمال ترتيبات انفاذ قرار مجلس الشوري القومي الخاص بترشيح المشير عمر البشير لانتخابات 2020 كما قرر الحزب اجازة التعديلات المقترحة علي النظام الاساسي ولائحة اعمال مجلس الشوري القومي .
وأوصي البيان بضرورة إعتماد البرامج الاقتتصادية المحفزة علي زيادة الانتاج والانتاجية واستكمال تأسيس دور جمعيات المنتجين للقيام بدورها في زيادة الانتاج بجانب المضي قدما في برنامج الاصلاح المؤسسي والاداري وضبط الانفاق الحكومي من خلال الرقابة والمتابعة والتعامل وفق الخزانة الموحدة والعمل علي خفض معدلات التضخم وفق ترتيبات دقيقة ومحدودة للسيطرة علي عجز الموازنة.
كما اوصي البيان بمتابعة تنفيذ مشروعات التنمية الكبري ذات العلاقة بزيادة الانتاج والصادرات في قطاعات الزراعة والري والنقل والكهرباء والتصنيع وتفعيل القوانين واللوائح وتاكيد الرقابة المالية والشفافية ومحاربة الفساد بكل اشكاله وانواعه.
وثمن الحزب في بيانه دور لجان التواصل السياسي مع كافة الاحزاب السياسية لدفع مشروع الحوار الوطني تحقيقا للأمن والاستقرار بجانب النظر بتقدير عال لمجهودات الدولة في تدعيم علاقات حسن الجوار ومواصلة الانفتاح في العلاقات الخارجية في المحيطين الاقليمي والدولي. مؤكدا الاستمرار في سياسة خارجية تقوم علي التعاون الثنائي المفتوح مع جميع الدول وفق المصالح المشتركة والقضايا الاقليمية والدولية .
واكد البيان علي الاستراتيجية الاعلامية في كل المحاور لاسيما الاعلام الالكتروني والاثر الايجابي في الوسائط المختلفة وعكس المعلومات والبيانات بدقة وفي الوقت المناسب.
وأكد المجلس في بيانه علي صون القيم الثقافية والاجتماعية لترقية المجتمع ودعا الي ضرورة الاهتمام بقطاع العاملين لتخفيف اثار الاوضاع الاقتصادية وتحسين بيئة العمل وتوظيف ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في نشر القيم والافكار وبناء النهضة التي يسعي لها الحزب. وشدد البيان علي مواصلة الجهود في برنامج اصلاح أجهزة الدولة ومتابعة تنفيذه في كل المستويات.
الخرطوم 11-8-2018(سونا)