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جرائم وحوادث

2018/08/12

2018/08/12


بالفيديو: كاميرات المراقبة تضبط لصان قاما بسرقة 30 ألف جنيهاً من دفار بالشارع العام بأمبدة



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تمكنت كاميرات المراقبة من ضبط أربعة شباب قاموا بسرقة مبلغ مالي قدره 30 ألف من عربة دفار كانت تقف بجوار مجمع تجاري حيث استغلوا غياب صاحب العربة وقام أحدهم بفتح الباب والاستيلاء على المبلغ .

قسم أمبدة شمال تمكن من القبض على المتهمين الذين سجلوا اعترافاً بالواقعة موضحين بانهم قاموا بمراقبة صاحب الدفار الشاكي بعد استلامه المبلغ من سوق الشجرة وقاموا بمتابعته حتى موقع الجريمة عند المركز التجاري بامبدة الحارة 21.

الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: كاميرات المراقبة تضبط لصان قاما بسرقة 30 ألف جنيهاً من دفار بالشارع العام بأمبدة

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