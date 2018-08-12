لغز اختفاء طالبة طب بالخرطوم في ظروف غامضة يثير قلق أسرتها ويطلبون من مرتادي مواقع التواصل المساعدة

مازال لغز إختفاء طالبة طب بالخرطوم يإحدى الجامعات السودانية يشغل أسرتها التي إستعانت بمرتادي مواقع التواصل الإجتماعي للبحث عنها وقد إختفت منذ صباح الخميس الماضي.
وقال أحمد شقيق المختفية صفاء مساء السبت بحسب ما نقل عنه محرر كوش نيوز أنهم لم يعثرون عليها ووضع صورة لشقيقته بالملابس التي خرجت بها مرفقة أعلاه “ما عدا الطاقية”، وكرر أحمد مناشدة الأسرة لجمهور السوشال ميديا بتقديم أي معلومات عنها .
وبحسب المنشور المكتوب من أقرباء الفتاة المفقودة والذي إطلع عليه محرر كوش نيوز فإن إسم الفتاة (صفاء عمر زين العابدين)
تدرس في كليه الطب بجامعة الزعيم الأزهري، المستوى الثاني، وصورتها مرفقة أعلاه مع هذا الخبر.
وبحسب تصريح سابق من أحد أفراد الأسرة لكوش نيوز، خرجت صفاء يوم الخميس 9 أغسطس الجاري الساعة السابعة صباحاً ولم تعد وبحثوا عنها في كل الأماكن ولم يجدوها ولم يحصلوا على أي معلومات عنها حتى مساء السبت، وهي تسكن مع أسرتها في إحدى أحياء الخرطوم، وتم فتح بلاغ فقدان لدى الشرطة.
الخرطوم (كوش نيوز)