ضابط شرطة يروي تفاصيل القبض على طبيب الإجهاض

كشف النقيب شرطة التيجاني أحمد أبو عقيلة للمحكمة ، تفاصيل استجوابه لطبيب استشاري شهير في القضية التي يواجه فيها الإتهام مع (4) آخرين بالاشتراك الجنائي والإجهاض وممارسة الدعارة وغيرها .
وقال النقيب شرطة بوصفة متحر ثان في القضية لقاضي محكمة محلية الخرطوم وسط التي يترأسها القاضي كمال الدين علي الزاكي ، بأنه وبتاريخ 10/2/2018م ، استجوب المتهم الخامس والتي أقر بها جميعاً أمام المحكمة بحسب صحيفة السوداني ،
مشيراً إلى أن الخامس قال في محضر التحري بأنه حضر إلى منزله الكائن بالخرطوم ووجده مقلوباً وأن زوجته ألقي القبض عليها بواسطة السلطات ، منبهاً إلى أنه لا يمارس العمل كطبيب لأنه موقوف بأمر صادر من المجلس الطبي ، مؤكداً أنه تمت محاكمته في العام 2007م ومكث بالسجن لأربعة سنوات جراء ذلك ،
نافياً علاقة زوجته بالطب مطلقاً ، مبيناً في التحريات بأن الأدوية المضبوطة بمنزله تخصه و زوجته ، في ذات السياق أمرت المحكمة بإعلان المتحري الثالث في القضية للمثول أمامها والإدلاء بأقواله أمامها .
الخرطوم (كوش نيوز)