نبأ سار للسعوديين بمناسبة عيد الأضحى

أعلنت وزارة الخدمة المدنية مواعيد بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام.
وقالت الوزارة على “تويتر”: ”بناء على ما ورد في لائحة الإجازات، المادة الرابعة، فقرة (ج)، التي تنص على أن عطلة عيد الأضحى تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة، وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه، فإن عطلة عيد الأضحى لعام 1439 هـ تبدأ بنهاية دوام الأربعاء 4 ذي الحجة، الموافق 15 أغسطس، وستكون بداية الدوام بعد الإجازة يوم الاثنين 16 ذي الحجة، الموافق 27 أغسطس 2018م”.
وكانت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية قد أعلنت أن، اليوم الأحد، غرة شهر ذي الحجة، وأن الثلاثاء الموافق 21 أغسطس/آب هو أول أيام عيد الأضحى.
سبوتنيك