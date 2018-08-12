الحسناء “لوشي” تستعين بشقيقتها للرد على سارة طه: أنا ماسكة البلف حق الدولارات ونلتقي في المحكمة بإذن الله

أظهرت حسناء الإعلام السوداني آلاء المبارك “لوشي” وجها الشرس ضد الكاتبة سارة طه التي هاجمتها في مقال طويل وصفتها من خلاله بــ(المعتوهة) على خلفية صور نشرتها الأولى تظهرها وهي تحتضن قطها “ميشو” وهي الصور التي وجدت رواجاً واسعاً داخل مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى غير عادتها فقد توعدت لوشي الكاتبة بشكوى رسمية والمعروف عن نجمة السوشيال ميديا أنها مسالمة للحد البعيد ولم تلجأ من قبل للمحاكم لشكوى إي كاتب أو ناقد.
ولكن يبدو أن كتابات سارة وطريقتها القاسية في الانتقاد قد أغضبت نجمة قناة سودانية 24 ما دفعها لتهديدها بالمحكمة حيث نشرت لوشي تدوينة سارة طه وكتبت بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين “دي مالها دي؟ نلتقي في المحكمة باْذن الله”.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ظهرت شقيقة لوشي “نوسي المبارك” مدافعة عن شقيقتها حيث ردت على الكاتبة: “هي ياربي عايزاك انتي تغيري وضع البلد ولا شنو” وترد لوشي على شقيقتها: “ انا ماسكه البلف حق الدولارات ارح نديها دولار”.
الجدير بالذكر أن تدوينة الكاتبة جاءت تحت عنوان “لوشي المبارك..اليوم رأيت لها أقبح منشور علي الاطلاق فهو من صفاتها (فالقبح لا يأتي به إلا قبيح) .
وتابعت: ”
هذه الفتاة هداها الله وهدانا نشرت صورة علي صفحتها وهي ممسكة ب (كديسة) أكرمكم الله وقالت محتفلة بيها عيد ميلاد وكدة … هذا لعمري أكبر قبح وعدم لا مبالاة بظروف الإنسان العادية ومهزلة ولعب بعقول كل من يتابعها .
الوطن يمر بمحنة عظيمة دمار وانهيار في كل شي .. فقراء علي طول البلاد وعرضها .. اطفال مشردين من الحدود للحدود .. وجوع وأمراض مستشرية اهلكت أجساد العباد .. ثم بعد هذا كله تنشر هذه (المعتوهة) كديسة وتقول أنها تحتفل معها وتطلع معها رحلة علي شاطئ النيل وإقامة مأدبة طعام لها !!
بالله عليكم كيف يكون هنالك تغيير لهذا الوضع المزري مع هؤلاء الحثالة الذين يتمتعون بشهرة لو نطقوا كلمة واحدة لاتبعهم الناس زرافات ووحدانا ؟
لكن للأسف كل من يتابعها هو ذو عقل (مغسل) يلهث وراء كل كلمة تقولها هي وريالتو تسيل كل ما تظهر دون (حجاب) !!!
لا وما يغيظ ويطلع ال (…) كل أصدقائها ومتابعيها في الصفحة حينما رؤوها تحمل (الكديسة) علي صدرها ماذا قالو في التعليقات ؟ كل واحد منهم علق وقال :
(ياريتني أكون الكديسة دي) ؟؟؟؟
بالله عليكم هل هذا يعقل !!
شباب مغيب وعقله ليس ملكه .. أصبح ضعيف جدا حينما يري مثل هؤلاء الشواذ ويتمني من كل قلبه أن يكون أحد متعلقاتها حتي ولو أصبح (كديسة) !!!
أليس فيكم أحد رشيد ؟
البلد أصبح يحتاج منا أن نكون (اسود) لنحرره .. ولا نكون مثل (كديسة) لوشي لندمره !
علي المسمية لوشي وبعد أن رزقها الله الشهرة أن تقول خيرا أو تصمت فالبلد لا يحتاج (كدايس) بل يحتاج لكلمة قوية تساعد 40 مليون مواطن لنيل حقوقه المغتصبة .
نصيحة من أخت عودي لرشدك .. وإلا سنعود
ملحوظة : الناس البتجي تقول لي دي (غيرة) منك ساي … بالله اكسبو زمنكم وفكروا في الكلام الكتبتو ده … عشان انا اصلا دون فخر ضفرها ما بجي بي علي من أي ناحية وأي فهم في راسكم … وكشف الجسم بهذا القبح وبهذه الصورة المستفزة … وحمل الكدايس وتقديسها والاحتفاء بها … ما بجيب الطعام لملايين الجوعى … ولا بلم كل الأطفال المشردين في الشوارع ديل لي منازل محمية وآمنة وده حقهم الشرعي … ولا ببني مدارس كويسة … ولا بجيب لينا الصحة والعلاج ..!؟
خليكم انتو مع لوشي وابقو كدايس ونحن خلونا كما نحن (اسود) زئيرها يجلجل أركان النظام الظالم … ولا نامت أعين الجبناء (الكدايس) …!!
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
1 التعليقات
ابوعبدالله
2018/08/12 at 11:56 ص (UTC 3) رابط التعليق
قطة لوشي ما من القطط السمان يا قوش