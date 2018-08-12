تنامي الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي في شرق السودان

كشفت ورشة علمية، عن تنامي ارتفاع نسبة الإصابة بمرض سرطان الجهاز الهضمي العلوي في شرق السودان، وفي الأوساط النسائية، وأشار المتحدثون في الورشة التي نظمها مركز الشرق بمدينة القضارف، إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان عموماً.
وأكد المتحدثون خلال الورشة التي نظمت أمس وحظيت بمشاركة كبيرة من المختصين، أن إحصاءات الأمم المتحدة تكشف عن إصابة نحو 40 ألف شخص سنوياً بالمرض في السودان، واعتبر المتحدثون أن تنامي الإصابة بمرض سرطان الجهاز الهضمي في الشرق وفي الأوساط النسائية مزعجة وتدق ناقوس الخطر، مشددين على ضرورة سرعة التدخل. وأشار المشاركون في الورشة، حسب شبكة الشروق، إلى أنه على الرغم من انتشار مراكز تقديم الخدمة لمرضى السرطان إلا أن الحاجة ملحة لعمليات التوعية والإرشاد لمحاصرة انتشار المرض.
صحيفة الجريدة