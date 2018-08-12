غرفة المصدرين تعلن تحرك باخرتي ماشية للسعودية

أعلنت غرفة مصدري الماشية، عن تحرك باخرتين من ميناء بورتسودان، تحملان 20 ألف رأس من الماشية إلى المملكة العربية السعودية، بعد الالتزام بمطلوبات السعودية، وموافقة وزارة الثروة الحيوانية على إلزامية إكمال فترة الحجر الصحي للهدي.
واعتبر نائب الأمين العام لغرفة مصدري الماشية، د. خالد المقبول، موافقة وزارة الثروة الحيوانية على إلزامية وإكمال فترة الحجر الصحي لصادر الهدي، حسب مطلوبات السلطات السعودية، بالقرار الموفق ويجيء في إطار تجويد العمل وضبط حركة الصادر من المحاجر وإلى بورتسودان، وأبان أن فترة الحجر للمواشي ما بين 15 – 20 يوماً، مؤكداً أن عمل الاشتراطات الصحية للمحاجر يحافظ على سمعة السودان في مجال إجراءات الصادر، ورفع مناعة المواشي السودانية ضد أي أمراض، وزاد: “أنه ليس الأهمية في كمية الصادر، بل في المحافظة على الإجراءات الصحية والمحجرية”.
صحيفة الجريدة
1 التعليقات
سوداني حزين
2018/08/12 at 11:53 ص (UTC 3) رابط التعليق
معناها فشل موسم صادرات الهدي الان أن شاء الله سوف ترخص الخراف غصب عن عين التجار لانه مافي وقت لأكتمال فترة الحجر والعيد متبقي ليهو 9 أيام ولو ما ألتزموا بالأشتراطات الصحية برجعوا ليهم الماشية لعب مافي لذلك حايوجهوا الخرفان للسوق الداخلية ويجب عليهم خفض أسعارها لان تكلفة ومدة علفها وتربيتها حاتزيد عليهم