الحكومة تنفي إيقاف السعودية لصادر الهدي

سارعت وزارة الثروة الحيوانية لدحض ما أثير عن إيقاف المملكة العربية السعودية لصادر الهدي ، ووصفتها بالإشاعات والأكاذيب المفتعلة، مؤكدة عدم تسلمها أي خطاب من السعودية يفيد بإيقاف صادر الهدي، مشيرة إلى انساب حركة الصادرة بصورة طبيعية ، في وقت أعلنت غرفة مصدري الماشية عن تحرك باخرتين من ميناء بور تسودان أمس تحملان “20” ألف رأس من الماشية إلى المملكة العربية السعودية .
بعد الالتزام بمطلوبات السعودية وأتهم وزير الدولة بالثروة الحيوانية جلال الدين رابح في تصريح صحفي جهات “لم يسمها” تستهدف الصادرات الحيوانية .
من جانبه وبحسب صحيفة آخر لحظة كشف وكيل وزارة الثروة الحيوانية د. كمال تاج السر عن تحرك باخرتين إلى المملكة أمس بجانب تحرك باخرتين اليوم وتوقع أن تصل عائدات صادرات الماشية إلى أكثر من مليار دولار هذا العام .
الخرطوم (كوش نيوز)