متهم يشنق نفسه داخل حراسة

تحقق شرطة ولاية الجزيرة حول ملابسات العثور على متهم مشنوقاً داخل إحدى حراسات قسم الشرطة بمنطقة أبو قوتة، وطبقاً للمصادر فإن الشرطة قد ألقت القبض على المتهم الأسبوع الماضي على ذمة قضية تحت المادة 144 ق ج المتعلقة بالإرهاب، وألقي القبض عليه ووُضِعَ بالحراسة وقام وكيل النيابة المختص بالتصديق له بالضمانة إلا أن أفراد أسرته وقبل أن يحضروا لضمانته عثر عليه أفراد الشرطة متوفياً وهو مشنوق، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأصدر وكيل نيابة دائرة الاختصاص مولانا ياسر أحمد إبراهيم أمراً بإحالة جثة الشاب إلى مشرحة بشائر لتشريحها وتحديد أسباب الوفاة، وتشير المعلومات إلى أن هنالك متهماً آخر كان معه بنفس الحراسة إلا أنه تعذر أخذ إفاداته حول ما حدث في تلك الليلة بسبب أن شاهد العيان يعاني من مرض نفسي جعله يعجز عن الإدلاء بما حدث، وفي السياق شرعت الشرطة والنيابة في التحقيق حول ملابسات الحادث.
الخرطوم: هاجر
صحيفة السوداني