ضبط أطباء أجانب يديرون عيادة عشوائية بأم درمان

ضبطت الآلية المشتركة للقضايا الصحية بإدارة المؤسسات العلاجية بالخرطوم ، أطباء أجانب يمارسون العمل الطبي بعيادة عشوائية بمنطقة القماير بأم درمان ، إثر زيارة ميدانية لمدير الشؤون الصحية بمحلية أم درمان .
وتشير (المتابعات) بحسب صحيفة التيار بأن المسؤول الصحي طلب من الأطباء بالعيادة المعنية إبراز الرخصة الصحية ، وعلى الفور قام أحدهم بتقديم رشوية تقدر بمبلغ (100) دولار لمدير الشؤون الصحية وعند رفضه تم زيادة المبلغ بـ (100) يورو وألفين جنيه سوداني ،
وعقب ذلك أبلغ فوراً فريق العمل الميداني للآلية المشتركة الذي يضم إدارة المؤسسات العلاجية ، نيابة ومباحث المستهلك ، الأمن الاقتصادي والولائي وإدارة الصيدلة ، وبعد اتصاله بالفريق الميداني حاول المتهمون الهرب بعربة أمجاد ولكن أفراد الأمن التابعين للمحلية أوقفوهم ، تم اقتيادهم وفتح بلاغ في مواجهتهم بنيابة حماية المستهلك .
الجدير بالذكر أن المتهمين يستغلون غرفة غير مطابقة للمواصفات داخل منزل ويقومون بالممارسة الطبية ، وعمل الموجات وقيمة المقابلة (200) جنيه ويتم الحجز عبر الهاتف .
وتعهد مدير المؤسسات العلاجية الخاصة د. محمد فوراوي في تعميم صحفي بمواصلة الحملات التفتيشية لمطاردة من أسماهم المهددين للأمن الصحي للمواطن .
وقال فوراوي إن أحد الذين حوكموا من منتحلي صفة الطبيب ، وكان يمارس العمل الطبي بطلب صور الأشعة وعلاج الجسور وخلع الكتف ، عاود العمل بنفس الموقع وسط زحام من المرضى ، الذين يعتقد بعضهم بأنه ماهر في العلاج ولكنه مستهدف .
الخرطوم (كوش نيوز)