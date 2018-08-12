روسيا “مستعدة” لإلغاء تأشيرة الدخول لفئات من الأتراك

بحسب بيان وزارة الخارجية الروسية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية استعدادها لإلغاء تأشيرة الدخول على بعض فئات المواطنين الأتراك.
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة اليوم الأحد، بخصوص الزيارة التي من المزمع أن يقوم بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تركيا يومي 13 و14 أغسطس / آب الجاري.
وقال البيان إن لافروف سيبحث العديد من الموضوعات خلال لقائه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أثناء الزيارة، بينها تسهيل سفر مواطني الدولتين.
وأضاف البيان أن موسكو مستعدة لإلغاء تأشيرة الدخول على بعض فئات المواطنين الأتراك.
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