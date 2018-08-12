مطالبة بتدخل فوري لحل مشكلة الجازولين الزراعي

طالب الرئيس المناوب لتنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بولاية النيل الأزرق حسابوعبد الرحمن المسؤولين بالمركز بالتدخل السريع بضخ كميات من الجازولين لولاية النيل الأزرق ذلك لجهة التوسع في المساحات جنوباً، مؤكداً أن الولاية حظيت بضخ كميات من الجازولين منذ وقت مبكر في هذا الموسم.
وقال لـ(السوداني) إن توسع المساحات الزراعية جنوب الولاية قلل من كمية الجازولين المخصص للولاية، مطالباً بضخ كميات من المواد البترولية لاستكمال المساحة المستهدفة والحصاد، متوقعاً إنتاجية عالية من المحاصيل المستهدفة في هذا الموسم خاصة محاصيل الحبوب الزيتية.
وقال حسابو إن لجنة إنجاح الموسم الزراعي ظلت متابعة منذ بداية الموسم، مشيداً بدور جهاز الأمن والمخابرات والقوات النظامية في تحملها لمسؤولية إيصال الجازولين لمناطق الإنتاج دون حدوث أي مشكلات، مشيراً لوجود مشكلات في الطرق الزراعية بالولاية، داعياً المستثمرين للتوجه للزراعة في محصول القطن في ولاية النيل الأزرق، لجهة نجاح زراعته بالولاية وتحقيقه إنتاجية عالية. وقال حسابو إن متوسط إنتاجية القطن المطري بالولاية في الموسم السابق كانت حوالي 7 – 15 قنطاراً للفدان في مساحة 60 ألف فدان.
صحيفة السوداني.